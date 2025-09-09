Primeiro-ministro do Catar diz que nada impedirá papel de mediação do país

(Reuters) - O primeiro-ministro do Catar, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, disse durante uma coletiva de imprensa nesta terça-feira que os esforços de mediação fazem parte da identidade do Catar e que nada deterá seu papel nesse sentido, horas depois que Israel atacou os líderes do Hamas em Doha.

Al-Thani acrescentou que autoridades dos EUA alertaram o Catar sobre o ataque israelense 10 minutos após o início do ataque, descrevendo-o como "traiçoeiro".

(Reportagem de Yomna Ehab e Jaidaa Taha)