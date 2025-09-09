Rebeldes ligados ao Estado Islâmico matam ao menos 61 pessoas em funeral no leste do Congo

KINSHASA (Reuters) - Rebeldes das Forças Democráticas Aliadas, com facões e armas, mataram pelo menos 61 civis em um funeral no leste do Congo, disseram autoridades na terça-feira, em um dos ataques mais letais do grupo ligado ao Estado Islâmico nos últimos meses.

Os militantes, também conhecidos como Província da África Central do Estado Islâmico (ISCAP), reivindicaram a responsabilidade pelo ataque de segunda-feira e disseram ter matado quase 100 cristãos, de acordo com o SITE Intelligence Group, com sede nos EUA, que monitora as atividades dos militantes.

O relato do SITE também informa que cerca de 30 casas foram incendiadas no ataque que tinha como alvo a cerimônia fúnebre no vilarejo de Ntoyo, no território de Lubero, em Kivu do Norte, no Congo.