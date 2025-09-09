Secretário-geral da ONU condena ataques israelenses no Catar

NAÇÕES UNIDAS (Reuters) - O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, condenou na terça-feira os ataques de Israel contra a liderança do Hamas no Catar como uma "violação flagrante da soberania e da integridade territorial do Catar".
Ele disse que o Catar tem desempenhado um papel muito positivo para tentar alcançar um cessar-fogo em Gaza e a libertação de todos os reféns mantidos pelo Hamas.
"Todas as partes precisam trabalhar para alcançar um cessar-fogo permanente, não para destruí-lo", afirmou Guterres aos repórteres.
(Reportagem de Michelle Nichols em Nova York)
