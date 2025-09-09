Suprema Corte dos EUA decidirá legalidade de tarifas de Trump

Por Andrew Chung

(Reuters) - A Suprema Corte dos Estados Unidos concordou nesta terça-feira em decidir a legalidade das tarifas do presidente Donald Trump, estabelecendo um teste importante para uma das afirmações mais ousadas do mandatário em relação ao Poder Executivo, que tem sido fundamental para sua agenda econômica e comercial.

Os juízes aceitaram o recurso do Departamento de Justiça contra a decisão de um tribunal de que Trump extrapolou sua autoridade ao impor a maior parte de suas tarifas com base em uma lei federal destinada a emergências.