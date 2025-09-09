Tribunal mantém limites da Califórnia a feeds de rede social "viciantes" para crianças

Os feeds viciantes são algoritmos que selecionam mídia personalizada com base no comportamento online dos usuários.

A NetChoice, cujos 41 membros incluem o Google, a Meta Platforms, controladora do Facebook e do Instagram, a Netflix e o X, de Elon Musk, afirmou que a lei assinada pelo governador Gavin Newsom em setembro passado limita inconstitucionalmente a capacidade dos membros de falar com as crianças por meio dos algoritmos.

O tribunal bloqueou a exigência de que as configurações padrão das contas impeçam que as crianças procurem saber quantas curtidas e outros comentários suas publicações recebem. O tribunal afirmou que essa exigência não era a maneira menos restritiva de proteger a saúde mental das crianças.

Paul Taske, codiretor do NetChoice Litigation Center, disse que o grupo está "muito decepcionado" com a decisão.

"A lei da Califórnia usurpa o papel dos pais e dá ao governo mais poder sobre como o discurso legal é compartilhado online", disse Taske. A NetChoice entrou com diversas ações judiciais contestando as restrições à Internet em nível estadual.

Os porta-vozes do procurador-geral da Califórnia, Rob Bonta, que defendeu a lei estadual, não responderam imediatamente a pedidos de comentários.