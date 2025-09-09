Trump instruiu assessor a avisar Catar que ataque de Israel estava por vir, diz Casa Branca

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acredita que o ataque de Israel a alvos do Hamas no Catar foi infeliz e instruiu um de seus principais assessores, Steve Witkoff, a avisar o Catar que o ataque estava próximo, disse a Casa Branca nesta terça-feira.

Trump conversou com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e com o emir do Catar após os ataques, afirmou a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, aos repórteres. Ele garantiu ao líder do Catar que "tal coisa não acontecerá novamente em seu solo".

(Reportagem de Jeff Mason e Steve Holland)