Israel lança ataque contra líderes do Hamas no Catar, explosões são ouvidas em Doha

Autoridades israelenses disseram à Reuters que o ataque tinha como alvo importantes líderes do Hamas, incluindo Khalil al-Hayya, seu chefe de Gaza exilado e principal negociador.

Várias explosões foram ouvidas em Doha, no Catar, na terça-feira, segundo testemunhas da Reuters.

Colunas de fumaça preta subiam do posto de gasolina Legtifya, na cidade. Bem ao lado do posto, há um pequeno complexo residencial que tem sido vigiado 24 horas por dia pela guarda emiri do Catar desde o início do conflito em Gaza.

Ambulâncias e pelo menos 15 policiais e carros do governo sem identificação lotaram as ruas ao redor do local da explosão uma hora após o ataque.

Israel matou vários líderes importantes do Hamas desde que o grupo militante palestino atacou Israel em outubro de 2023, matando 1.200 pessoas e fazendo 251 reféns, segundo dados israelenses.

Israel também lançou ataques aéreos e outras ações militares no Líbano, Síria, Irã e Iêmen durante o conflito em Gaza.