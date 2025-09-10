Agressor é preso após esfaquear duas pessoas em escola francesa, diz polícia

PARIS (Reuters) - Um homem que esfaqueou professor e estudante em uma escola de horticultura na cidade de Antibes, no sul da França, foi preso, informou a polícia na quarta-feira.

"O agressor foi preso, ele não é mais uma ameaça", disse um porta-voz da polícia.

A polícia afirmou que o agressor era ex-aluno da escola, mas não podia dar detalhes imediatos sobre seus motivos.