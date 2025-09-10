Agressor é preso após esfaquear duas pessoas em escola francesa, diz polícia

PARIS (Reuters) - Um homem que esfaqueou professor e estudante em uma escola de horticultura na cidade de Antibes, no sul da França, foi preso, informou a polícia na quarta-feira.
"O agressor foi preso, ele não é mais uma ameaça", disse um porta-voz da polícia.
A polícia afirmou que o agressor era ex-aluno da escola, mas não podia dar detalhes imediatos sobre seus motivos.
(Reportagem de Geert De Clercq)
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.