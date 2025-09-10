Apenas 1 em cada 4 acredita que mudanças nas vacinas do governo Trump são baseadas na ciência, mostra Reuters/Ipsos

A pesquisa Reuters/Ipsos, realizada nos cinco dias até terça-feira, mostrou que 24% dos entrevistados -- incluindo 5% dos democratas e 48% dos republicanos -- acham que as novas recomendações federais de vacinas são baseadas em ciência e fatos.

No geral, 48% dos entrevistados acham que a política não se baseia em ciência e fatos, e o restante não tem certeza ou optou por não responder à pergunta.

A principal autoridade de saúde pública do governo Trump, Robert F. Kennedy Jr., alterou o processo de recomendação de imunizações do governo federal.

No mês passado, a Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA, na sigla inglês) restringiu sua aprovação das vacinas contra a Covid-19 a adultos com mais de 65 anos e a pessoas mais jovens com riscos de saúde.

Kennedy, que há muito tempo promove dúvidas sobre a segurança e a eficácia de uma série de vacinas de forma contrária às evidências científicas, também demitiu a chefe do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, Susan Monarez, no mês passado. Todos os 17 membros especialistas do Comitê Consultivo de Práticas de Imunização do CDC foram demitidos por Kennedy em junho.

Um comitê reformulado está programado para se reunir em 18 de setembro e poderá votar em novas recomendações para vacinas contra hepatite B, sarampo-caxumba-rubéola-varicela e vírus sincicial respiratório, ou VSR, de acordo com registro federal.