Brasil quer novo fórum internacional para negociar barreiras comerciais com base em questões climáticas, dizem fontes

Países em desenvolvimento fizeram várias tentativas para colocar essa questão na agenda das últimas cúpulas climáticas da ONU, mas os europeus evitam o tema sob a alegação de que o comércio deve ser discutido na OMC.

"Temos uma preocupação com essa tendência crescente de limitar o comércio usando as mudanças climáticas como desculpa, e hoje não temos um fórum adequado para discutir isso", disse uma das fontes. "Os europeus não querem discutir o comércio na UNFCCC (Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Clima), e a OMC não está equipada para discutir o clima."

O Brasil está tentando quebrar esse impasse. O presidente da COP30 do Brasil, André Corrêa do Lago, anunciará durante o fórum público anual da OMC na próxima semana a proposta de criar um fórum independente para os governos discutirem comércio e clima, disse uma das fontes, que pediu para não ser identificada porque não estava autorizada a falar publicamente sobre o assunto.

A Presidência da COP não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre esses planos.

A intenção é que o novo fórum seja um lugar para discutir essas preocupações e buscar soluções — como, por exemplo, como desenvolver uma ferramenta para rastrear o desmatamento que seja acessível para os produtores usarem e aceitável para os compradores na Europa, disse a fonte.

Hoje, diz, a política adotada pela UE para combater o desmatamento acaba por prejudicar os menores produtores, que não têm condições de, sozinhos, fazer a comprovação do rastreamento. "Isso acaba por fazer os pobres mais pobres, e isso não ajuda no combate ao desmatamento", explicou.