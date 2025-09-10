Canadá avalia laços com Israel após ataque no Catar, diz ministra das Relações Exteriores

Anand fez os comentários ao ser questionada se o Canadá poderia seguir o exemplo da Comissão Europeia, que anunciou a intenção de propor a suspensão de medidas relacionadas ao comércio com Israel.

"Estamos avaliando nosso relacionamento com Israel", disse Anand a jornalistas à margem de uma reunião do Partido Liberal em Edmonton.

Perguntada especificamente se o Canadá considera algum tipo de sanção contra Israel, ela se limitou a dizer: "Continuaremos a avaliar nossos próximos passos".

O Canadá endureceu visivelmente sua posição em relação a Israel sob o comando do primeiro-ministro Mark Carney, que substituiu Justin Trudeau em janeiro. Carney anunciou em julho que o Canadá vai reconhecer a condição de Estado palestino, irritando Israel.

Trudeau apoiava a campanha de Israel contra o Hamas, embora ocasionalmente criticasse ações do Exército israelense.

Na terça-feira, Carney condenou o ataque aéreo israelense, chamando-o de "uma expansão intolerável da violência" que pode aumentar o conflito em toda a região.