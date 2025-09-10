Canadá avalia laços com Israel após ataque no Catar, diz ministra das Relações Exteriores

Por David Ljunggren
OTTAWA (Reuters) - O Canadá está avaliando seu relacionamento com Israel após o ataque a líderes do Hamas no Catar, disse nesta quarta-feira a ministra das Relações Exteriores, Anita Anand, no mais recente sinal de descontentamento com o governo israelense.
Anand reiterou que o Canadá considera o ataque inaceitável, especialmente devido à atuação do Catar para facilitar a paz no Oriente Médio.
Anand fez os comentários ao ser questionada se o Canadá poderia seguir o exemplo da Comissão Europeia, que anunciou a intenção de propor a suspensão de medidas relacionadas ao comércio com Israel.
"Estamos avaliando nosso relacionamento com Israel", disse Anand a jornalistas à margem de uma reunião do Partido Liberal em Edmonton.
Perguntada especificamente se o Canadá considera algum tipo de sanção contra Israel, ela se limitou a dizer: "Continuaremos a avaliar nossos próximos passos".
O Canadá endureceu visivelmente sua posição em relação a Israel sob o comando do primeiro-ministro Mark Carney, que substituiu Justin Trudeau em janeiro. Carney anunciou em julho que o Canadá vai reconhecer a condição de Estado palestino, irritando Israel.
Trudeau apoiava a campanha de Israel contra o Hamas, embora ocasionalmente criticasse ações do Exército israelense.
Na terça-feira, Carney condenou o ataque aéreo israelense, chamando-o de "uma expansão intolerável da violência" que pode aumentar o conflito em toda a região.
No mês passado, ele já havia dito que o plano de Israel de assumir o controle da Cidade de Gaza estava "errado".
(Reportagem de David Ljunggren)
