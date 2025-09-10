Catar condena comentários "imprudentes" de Netanyahu sobre escritório do Hamas

"Porque se vocês não o fizerem, nós o faremos", disse.

Ele também acusou o Catar de fornecer abrigo seguro e financiamento ao Hamas, o que provocou uma forte reprimenda de Doha.

Em um comunicado, o Ministério das Relações Exteriores do Catar condenou o que descreveu como "ameaças explícitas de Netanyahu de futuras violações da soberania do Estado".

"Netanyahu está plenamente ciente de que a hospedagem do escritório do Hamas ocorreu dentro da estrutura dos esforços de mediação do Catar solicitados pelos Estados Unidos e Israel", acrescentou o ministério.

"As negociações sempre foram realizadas de maneira oficial e transparente, com apoio internacional e na presença de delegações dos EUA e de Israel. A insinuação de Netanyahu de que o Catar abrigou secretamente a delegação do Hamas é uma tentativa desesperada de justificar um crime condenado pelo mundo inteiro."

O Catar, ao lado do Egito, tem intermediado as negociações de paz entre o Hamas e Israel. O país alertou que o ataque de Israel a Doha ameaça inviabilizar essas negociações.