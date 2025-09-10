Comentarista Charlie Kirk é atingido por tiros na Universidade Utah Valley, diz NBC News

WASHINGTON (Reuters) - O comentarista conservador Charlie Kirk foi baleado nesta quarta-feira em um evento na Universidade Utah Valley, disse um repórter da NBC News em rede social, citando um porta-voz da universidade.

O porta-voz disse à NBC News que Kirk fazia uma apresentação quando foram disparados tiros e "até onde sabemos, ele foi atingido e levado com sua equipe de segurança para fora do local".

(Reportagem de Jasper Ward)