Cuba diz que energia está voltando lentamente após apagão nacional

Em Havana, onde vivem 2 milhões de pessoas, as autoridades disseram que estavam trabalhando para colocar em funcionamento as principais usinas de energia.

Essa foi a quarta vez em menos de um ano que a rede nacional entrou em colapso. No passado, foram necessários de dois a três dias para que o serviço fosse totalmente restabelecido.

"Houve uma desconexão total do sistema elétrico", disseram o Ministério da Energia e a União Elétrica Nacional na manhã desta quarta-feira.

O ministério disse que as causas estavam sendo investigadas.

Mesmo antes do colapso da rede elétrica nesta quarta-feira, a grande maioria dos moradores já estava sofrendo apagões diários de 16 horas ou mais.

A falha na rede segue-se a uma série de apagões em todo o país desde o final do ano passado, que mergulharam o frágil e antiquado sistema de geração de energia de Cuba em um desarranjo quase total.