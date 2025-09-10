Famílias de reféns criticam Netanyahu após ataque de Israel ao Hamas

Einav Zangauker, cujo filho Matan foi sequestrado de seu kibutz nos ataques de 7 de outubro de 2023 liderados pelo Hamas que desencadearam a guerra em Gaza, disse que estava tremendo de medo de que o destino de seu filho estivesse agora selado.

"Por que o primeiro-ministro insiste em acabar com todas as pequenas chances de um acordo? Por quê?", disse ela em um vídeo que enviou aos jornalistas. "O povo de Israel está cansado dessa guerra. Acabem logo com ela e tragam todos de volta."

Matan Zangauker é um dos 20 reféns que se acredita ainda estarem vivos depois de quase dois anos em cativeiro. As famílias das pessoas que se acredita terem morrido em Gaza temem nunca ter a chance de enterrar seus entes queridos se seus restos mortais forem perdidos para sempre no enclave destruído.

"Estou horrorizado com a ideia de que, quando finalmente tivemos um acordo liderado pelos norte-americanos que poderia ter levado à libertação de nossos reféns, essa foi a ação que ocorreu", disse à Reuters Udi Goren, cujo corpo do primo Tal Haimi ainda está em Gaza.

"Não lamento ter visto essas pessoas serem punidas. Todos eles fazem parte das pessoas que massacraram, que planejaram o que aconteceu em 7 de outubro. No entanto, a única maneira de meu primo Tal voltar para ser enterrado é por meio de um acordo negociado", afirmou Goren.

O líder da oposição israelense, Yair Lapid, disse na terça-feira: "O governo israelense precisa explicar como a operação das Forças de Defesa de Israel não levará à morte dos reféns e se o risco de suas vidas foi levado em conta na decisão".