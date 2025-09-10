Flotilha a Gaza com Greta Thunberg denuncia novo ataque contra barco na Tunísia

A Global Sumud Flotilla, uma iniciativa de ajuda internacional para entregar suprimentos vitais para Gaza, disse hoje que um de seus barcos foi atacado por um drone em um porto da Tunísia, o segundo ataque desse tipo em dois dias.

A GSF, que está tentando romper o bloqueio naval de Israel e entregar ajuda humanitária à Gaza devastada pela guerra usando barcos civis, disse em um comunicado que todos os passageiros e tripulantes saíram ilesos.

A GSF relatou o primeiro ataque ontem, dizendo que uma de suas embarcações havia sido atingida por um drone em águas tunisianas no porto de Sidi Bou Said, segundo informações que as autoridades tunisianas disseram ser falsas.