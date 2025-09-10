Fux vota para absolver Bolsonaro por dano qualificado em nova divergência no julgamento por golpe de Estado

Fux disse que, nos autos, não há provas de que nenhum dos réus tenha ordenado a destruição dos prédios dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023.

“Pelo contrário, há evidências de que assim que a destruição começou um dos réus tomou providências para cessar o dano”, afirmou ele, sem citar quem teria agido assim.

O ministro do STF destacou ainda que os réus não tinham o dever de impedir aqueles danos.

“A imputação do crime de dano em razão de omissão não pode ser generalizada”, ressaltou.

Para Fux, a responsabilidade é “absolutamente inviável” e não há “responsabilidade solidária” em processo penal. Tampouco, segundo ele, pode ser presumido o envolvimento de líder.

“Não se pode reconhecer a responsabilidade solidária de todos os componentes do grupo de 8 de janeiro de 2023”, afirmou.