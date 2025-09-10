Israel matará líderes do Hamas da próxima vez se eles sobreviveram ao ataque no Catar, diz autoridade israelense

JERUSALÉM/DOHA (Reuters) - Se Israel não matou os líderes do Hamas em um ataque aéreo no Catar na terça-feira, terá sucesso na próxima vez, disse o embaixador israelense nos Estados Unidos após a operação que levantou preocupações de que poderia prejudicar os esforços para garantir um cessar-fogo em Gaza.

"Neste momento, podemos estar sujeitos a um pouco de crítica. Eles vão superar isso. E Israel está mudando para melhor", disse Yechiel Leiter ao programa "Special Report", da Fox News, na noite de terça-feira.

Israel tentou matar os líderes políticos do Hamas com o ataque na capital do Catar, Doha, na terça-feira, aumentando sua ação militar no Oriente Médio, o que os EUA descreveram como um ataque unilateral que não promove os interesses norte-americanos e israelenses.