Julgamento de Bolsonaro movimenta internet e Dino sofre ameaças inspiradas no Nepal

BRASÍLIA (Reuters) - A retomada do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete réus no Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado e outros crimes movimentou a internet nesta quarta-feira, mas "graves ameaças" na rede inspiradas nos violentos protestos no Nepal levaram o ministro da corte Flávio Dino a pedir uma investigação à Polícia Federal.

Por volta das 16h30, o tema dominava as primeiras posições dos trending topics do X: em primeiro lugar, figurava "Fux honra a toga", seguido de "Fux apoia golpista". Em terceiro lugar, estava "Anula tudo", e em seguida, "Luiz Fux". A oitava posição e a nona também estavam relacionadas ao julgamento, com os topics "Cármen Lúcia" e "Juiz", respectivamente.

O julgamento na Primeira Turma do Supremo foi retomado nesta quarta-feira com o voto do ministro do STF Luiz Fux. Até o momento -- o voto ainda não foi concluído --, Fux abriu divergência em relação a Alexandre de Moraes, relator da ação, e Flávio Dino, que já votaram pela condenação do ex-presidente e os demais envolvidos na ação.