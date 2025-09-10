Kamala Harris diz que permitir candidatura de Biden em 2024 foi uma "imprudência"

"A decisão era de Joe e de (sua esposa) Jill. Todos nós dissemos isso, como um mantra, como se tivéssemos sido hipnotizados. Foi um gesto de graça ou de imprudência? Em retrospecto, acho que foi imprudência."

"Os riscos eram simplesmente muito altos. Essa não era uma escolha que deveria ter sido deixada para o ego de um indivíduo, para a ambição de um indivíduo. Deveria ter sido mais do que uma decisão pessoal."

Kamala, 60 anos, tornou-se a candidata democrata e teve apenas 107 dias para apresentar sua candidatura ao público norte-americano. Ela perdeu para Trump, hoje com 79 anos, na eleição de novembro e tem se mantido discreta desde então. Em julho, ela disse que não concorreria ao cargo de governadora da Califórnia.

A surpreendente retirada de Biden da disputa foi seguida por perguntas sobre se a Casa Branca teria ocultado informações críticas sobre a acuidade mental do presidente. Os assessores mais próximos de Biden rejeitaram essas preocupações, dizendo que ele era totalmente capaz de tomar decisões importantes.

Representantes de Biden se recusaram a comentar o livro por ora.

Em seu livro, Kamala negou que houvesse uma conspiração da Casa Branca para encobrir as falhas relacionadas à idade de Biden, que ela descreveu como se tornando mais pronunciadas à medida que sua campanha presidencial esquentava.