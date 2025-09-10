Líder de megaigreja mexicana é acusado de tráfico sexual nos EUA

Em uma acusação separada revelada nesta quarta-feira, a Procuradoria dos EUA em Manhattan acusa Joaquin de, durante décadas, traficar mulheres e meninas para fins sexuais, produzir pornografia infantil e destruir provas de seus crimes. Ele enfrenta seis acusações, incluindo conspiração para extorsão e tráfico sexual, e pode pegar prisão perpétua se for condenado.

Cinco supostos cúmplices, incluindo a mãe de Joaquin, também foram acusados.

"Eles exploraram a fé de seus seguidores para se aproveitarem deles", disse o procurador Jay Clayton em um comunicado.

Alan Jackson, advogado de Joaquin, negou as acusações.

"Rejeitamos o retrato grotesco pintado pelo governo", disse Jackson em um comunicado.

La Luz del Mundo não respondeu a um pedido de comentário.