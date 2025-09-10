Macron diz que ele e Trump discutiram preocupações com a Rússia e o Oriente Médio em telefonema
(Reuters) - O presidente da França, Emmanuel Macron, disse nesta quarta-feira que conversou por telefone com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e compartilhou preocupações sobre a situação no Oriente Médio após os ataques israelenses no Catar.
Os dois líderes também falaram sobre os desdobramentos da "guerra de agressão contra a Ucrânia" da Rússia, especialmente após as incursões de drones russos na Polônia, disse Macron em um post no X.
"A estreita cooperação entre europeus e americanos é crucial em cada uma dessas frentes", disse o presidente francês.
