Manifestantes na França tentam "Bloquear Tudo"; muitos são presos

O presidente nomeou um aliado próximo como seu novo primeiro-ministro, o conservador Sébastien Lecornu, que assumiu o cargo na quarta-feira enfrentando o mesmo desafio que seu antecessor de controlar a dívida crescente da França.

"É a mesma coisa, o problema é Macron, não os ministros", disse Fred, representante do ramo de transporte público RATP do sindicato CGT, em um protesto em Paris. "Ele tem que sair."

Em Paris, a polícia disparou gás lacrimogêneo contra jovens que bloqueavam a entrada de uma escola de ensino médio e os bombeiros removeram objetos queimados de uma barricada.

A polícia disse que havia impedido um grande grupo de cerca de 1.000 manifestantes de entrar na estação de trem Gare du Nord, na cidade.

"Eu estava esperando uma dissolução (do Parlamento) ou um primeiro-ministro de esquerda e não temos nenhum dos dois, é frustrante", disse a estudante Lisa Venier, de 18 anos, que estava entre os manifestantes perto da Gare du Nord.

Os manifestantes incendiaram um ônibus na cidade de Rennes, no oeste do país, afirmou o ministro do Interior, Bruno Retailleau, aos repórteres. Ele também disse que alguns manifestantes atacaram a polícia com pedras pesadas, mas não especificou onde.