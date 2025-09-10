Novo primeiro-ministro francês toma posse em meio a protestos contra o governo

Lecornu substituiu François Bayrou, que foi deposto em uma votação parlamentar na segunda-feira por seus planos de reduzir o enorme déficit orçamentário do país, o maior da zona do euro.

Ex-ministro da Defesa, Lecornu disse em um breve discurso após a cerimônia de transferência de poder que o governo precisaria "ser mais criativo, às vezes mais técnico, mais sério" na forma como trabalha com a oposição. Mas ele também disse que "rupturas serão necessárias".

O desafio imediato de Lecornu será como conduzir um orçamento simplificado para 2026 no parlamento, que está dividido em três blocos ideológicos distintos. Os partidos concordam amplamente sobre a necessidade de reduzir o déficit francês, que atingiu 5,8% do PIB em 2024, mas não sobre como fazer isso.

Lecornu precisa enviar um rascunho completo do texto ao parlamento até 7 de outubro, embora haja alguma margem de manobra até 13 de outubro, quando os legisladores ficarão sem tempo para aprovar o orçamento até o final do ano.

As reações à nomeação de Lecornu ressaltaram o desafio que ele enfrenta.

Enquanto a extrema-esquerda disse que tentaria derrubar Lecornu com uma moção de censura imediata, o partido de extrema-direita Reunião Nacional (RN) sinalizou uma disposição provisória de trabalhar com ele no orçamento, desde que suas demandas orçamentárias sejam atendidas.