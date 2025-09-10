Papa Leão 14 escreve primeiro documento sobre necessidades dos pobres, dizem fontes

O título do novo texto sugere um forte vínculo com Francisco, que morreu em abril depois de liderar a Igreja Católica de 1,4 bilhão de seguidores por 12 anos. Seu último documento importante, uma encíclica, foi publicado em outubro de 2024 com o nome "Dilexit nos" (Ele nos amou).

Os papas geralmente escrevem um documento definindo suas prioridades nos primeiros meses de papado, mas não está claro se o texto de Leão abordará vários temas ou se concentrará em uma única questão.

Francisco evitou muitas das pompas do papado. Ele frequentemente fazia refeições com a população sem-teto de Roma e criticava o sistema de mercado global por não cuidar das pessoas mais vulneráveis da sociedade.

Leão, o ex-cardeal Robert Prevost e primeiro papa dos EUA, foi eleito para substituir Francisco pelos cardeais do mundo todo em 8 de maio.

A última encíclica de Francisco, "Dilexit nos", adotou uma abordagem diferente de muitos de seus outros escritos, abstendo-se em grande parte de falar sobre questões políticas e, em vez disso, concentrando-se em temas espirituais.

Nesse texto, Francisco pediu aos católicos do mundo que abandonassem a "busca insana" por dinheiro e se dedicassem à sua fé.