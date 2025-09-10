Polônia se torna 1º país da Otan a abrir fogo na guerra entre Rússia e Ucrânia

Os líderes europeus, que ultimamente têm tentado persuadir o presidente dos EUA, Donald Trump, a se juntar a eles no endurecimento das sanções contra a Rússia e no aumento do apoio a Kiev, disseram que isso justifica uma resposta coletiva. Não houve resposta imediata de Washington.

A Polônia afirmou que 19 objetos entraram em seu espaço aéreo durante um grande ataque aéreo russo à Ucrânia e que abateu aqueles que representavam uma ameaça. Tusk chamou o incidente de "provocação em grande escala" e disse que havia ativado o Artigo 4 do tratado da Otan, segundo o qual os membros da aliança podem exigir consultas com seus aliados.

Um porta-voz da Otan disse que o chefe da Otan, Mark Rutte, estava em contato com a liderança polonesa e que a aliança estava consultando a Polônia de perto.

Uma fonte declarou que a Otan não estava tratando o incidente como um ataque, mas como uma incursão intencional. Caças F-16 poloneses, F-35s holandeses, aviões de vigilância AWACS italianos e aeronaves de reabastecimento em pleno ar operadas em conjunto pela Otan estiveram envolvidos na operação noturna, de acordo com a fonte.

Segundo a agência de notícias estatal RIA, Andrey Ordash, encarregado de negócios da Rússia na Polônia, chamou as acusações de incursão de "infundadas" e disse que a Polônia não havia dado nenhuma evidência de que os drones abatidos eram de origem russa.

O Kremlin se recusou a comentar diretamente sobre a derrubada dos drones, mas o porta-voz Dmitry Peskov disse: "os líderes da UE e da Otan acusam a Rússia de provocações diariamente. Na maioria das vezes, sem sequer tentar apresentar pelo menos algum tipo de argumento".