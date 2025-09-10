Primeiro-ministro britânico e presidente israelense discutem durante reunião "difícil"

Israel ficou irritado com os planos do Reino Unido de se juntar a vários outros países ocidentais, incluindo a França e o Canadá, para reconhecer um Estado palestino no final deste mês -- a menos que Israel cumpra certas condições, incluindo um cessar-fogo em Gaza.

"Foram ditas coisas duras e fortes, e é claro que podemos discutir, porque quando os aliados se encontram, eles podem discutir. Nós dois somos democracias", disse Herzog em um evento posterior da Chatham House.

Ele disse que o plano de Starmer para a criação de um Estado palestino e suas opiniões sobre a ajuda humanitária em Gaza foram a raiz da discordância e acrescentou que havia convidado o governo britânico a realizar uma missão de apuração de fatos em Israel.

O gabinete de Starmer disse que o líder britânico implorou a Herzog que mudasse de rumo em relação a Gaza, expressando profunda preocupação com a crise humanitária e pedindo a Israel que permitisse a entrada de ajuda e interrompesse as operações ofensivas.

Ele reafirmou que o Reino Unido e Israel são aliados de longa data e disse que continua comprometido em trabalhar em prol de uma paz duradoura para israelenses e palestinos.

Mais cedo, os dois homens se cumprimentaram brevemente, sem sorrir, nos degraus da Downing Street, antes de entrarem no prédio.