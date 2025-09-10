Rover da Nasa encontra possíveis sinais de vida antiga em rochas marcianas

Desde que aterrissou na superfície marciana em 2021, o rover de seis rodas vem explorando a cratera Jezero, uma área no hemisfério norte do planeta que já foi inundada por água e abrigou uma antiga bacia lacustre, em busca de sinais de vida antiga. O Perseverance vem coletando amostras de rocha e material solto chamado regolito e analisando-as com seus vários instrumentos de bordo.

O rover coletou a amostra recém-descrita, chamada de amostra Sapphire Canyon, em um local conhecido como formação rochosa Bright Angel. Essa formação consiste em lamas de granulação fina e conglomerados de granulação grossa, um tipo de rocha sedimentar composta de partículas do tamanho de cascalho cimentadas por sedimentos de granulação mais fina.

O cientista planetário Joel Hurowitz, da Stony Brook University, que liderou o estudo publicado na revista Nature, disse que uma "bioassinatura em potencial" foi detectada em rochas sedimentares de vários bilhões de anos.

Isso ocorreu na forma de dois minerais que parecem ter se formado como resultado de reações químicas entre a lama da formação Bright Angel e a matéria orgânica também presente nessa lama, disse Hurowitz. São eles: vivianita, um mineral de fosfato de ferro, e greigita, um mineral de sulfeto de ferro.

"Essas reações parecem ter ocorrido logo depois que a lama foi depositada no fundo do lago. Na Terra, reações como essas, que combinam matéria orgânica e compostos químicos na lama para formar novos minerais, como a vivianita e a greigita, são geralmente impulsionadas pela atividade de micróbios", disse Hurowitz.

"Os micróbios estão consumindo a matéria orgânica nesses ambientes e produzindo esses novos minerais como um subproduto de seu metabolismo", disse Hurowitz.