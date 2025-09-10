Rússia condena ataque israelense ao Catar e diz que é "violação grave" da Carta da ONU

MOSCOU (Reuters) - A Rússia condenou nesta quarta-feira um ataque israelense contra membros do Hamas em Doha, capital do Catar, e pediu a todas as partes que se abstenham de ações que possam agravar ainda mais o conflito israelense-palestino.

"A Rússia considera esse incidente uma violação grosseira do direito internacional e da Carta da ONU, uma invasão da soberania e da integridade territorial de um Estado independente e um passo que leva a uma nova escalada e desestabilização da situação no Oriente Médio", disse o Ministério das Relações Exteriores da Rússia em um comunicado.

"Tais métodos de combate àqueles que Israel considera seus inimigos e oponentes merecem a mais forte condenação."