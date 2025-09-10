Senador dos EUA propõe projeto para isentar empresas de IA de cumprir regulações

Por Jody Godoy

(Reuters) - O senador norte-americano Ted Cruz apresentou um projeto de lei nesta quarta-feira que permitiria que as empresas de inteligência artificial solicitassem isenções à regulação federal para ajudá-las a fazer experiências no desenvolvimento de novas tecnologias.

Cruz lidera o Comitê de Comércio do Senado, que discute como o Congresso pode reduzir os obstáculos regulatórios para o setor de tecnologia a fim de fornecer às empresas norte-americanas um impulso para competir com a China.