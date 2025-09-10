Soldados protegem Parlamento do Nepal e patrulham ruas após dois dias de protestos mortais

O número de mortos nos protestos subiu para 25 nesta quarta-feira, segundo o Ministério da Saúde do Nepal, e 633 ficaram feridos.

O Exército do Nepal disse que as partes relevantes estavam se coordenando para lidar com a situação após os protestos e resolver o problema. A mídia também informou que preparativos estavam sendo feitos para que as autoridades e os manifestantes mantivessem conversações, sem dar detalhes. A Reuters não pôde confirmar as informações de forma independente.

A maioria dos manifestantes eram jovens que expressaram sua frustração com o que consideram fracasso do governo em combater a corrupção e aumentar as oportunidades econômicas, o que fez com que as manifestações fossem apelidadas de "protestos da Geração Z".

Os jovens agitadores querem que a ex-chefe de justiça Sushila Karki seja a primeira-ministra interina, disse à Reuters Raman Kumar Karna, secretário da Associação de Advogados da Suprema Corte, nesta quarta-feira. Karki afirmou à CNN News 18 que aceita liderar governo interino.

Veículos queimados e metal retorcido espalharam-se pela área em torno do Parlamento, onde os bombeiros trabalhavam para apagar um incêndio no salão principal, enquanto o exterior do edifício foi carbonizado depois que os manifestantes o incendiaram na terça-feira.

Imagens de TV mostraram jovens limpando alguns prédios danificados e retirando os detritos das estradas e das áreas próximas ao Parlamento.