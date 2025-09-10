Fux abre divergência e pede nulidade do processo contra Bolsonaro por incompetência de foro do STF

“Houve uma certa banalização dessa interpretação constitucional personalíssima”, criticou. Para o magistrado, a medida poderia levar a criação de um “tribunal de exceção”.

Em outra preliminar, Fux disse que -- a se aceitar o julgamento pelo STF -- a análise do caso então deveria ser feita pelo plenário da Corte, e não pela Primeira Turma. Segundo ele, por estar se tratando do julgamento de atos de um presidente, eles deveriam ser analisadas pelo plenário, conforme prevê a Constituição.

Para Fux, o “rebaixamento” deste julgamento pela Turma pode silenciar eventuais vozes dissonantes de outros ministros.

Fux é o terceiro dos cinco ministros da Primeira Turma a votar no julgamento de Bolsonaro e demais sete réus por tentativa de golpe de Estado e outros crimes.

Antes dele, foram apresentados na véspera os votos do relator da ação, Alexandre de Moraes, e do ministro Flávio Dino, ambos favoráveis à condenação dos réus pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito; tentativa de golpe de Estado; participação em organização criminosa armada; dano qualificado; e deterioração de patrimônio tombado.

Se condenado, Bolsonaro poderá pegar até 43 anos de prisão, se considerados agravantes para os crimes.