Trump diz a Netanyahu que atacar Hamas dentro do Catar não foi sensato, informa WSJ

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que a decisão de atacar o Hamas dentro do Catar não foi sensata, informou o Wall Street Journal nesta quarta-feira, citando autoridades do governo.
Trump fez os comentários durante o que o Journal descreveu como uma chamada telefônica acalorada na terça-feira após o ataque.
De acordo com o jornal, Netanyahu respondeu que tinha uma breve janela para lançar os ataques e aproveitou a oportunidade.
Uma segunda ligação telefônica entre os dois, posteriormente na terça-feira, foi cordial, com Trump perguntando a Netanyahu se o ataque havia sido bem-sucedido, informou o Journal.
(Reportagem de Jasper Ward)
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.