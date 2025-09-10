Trump diz que influenciador conservador Charlie Kirk morreu

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira que o influenciador conservador Charlie Kirk morreu após ser baleado durante um evento em um campus universitário em Utah.
"O grande, e até mesmo lendário, Charlie Kirk, está morto. Ninguém entendia ou tinha o coração da juventude dos Estados Unidos da América melhor do que Charlie", disse Trump no Truth Social.
(Reportagem de Jasper Ward)
