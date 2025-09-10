Zelenskiy diz que é preciso criar um escudo aéreo eficaz sobre Europa

(Reuters) - O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse nesta quarta-feira que uma incursão na Polônia por drones russos significava que a Europa tinha que trabalhar na criação de uma defesa aérea conjunta e um "escudo aéreo eficaz".

"Precisamos trabalhar em um sistema conjunto de defesa aérea e criar um escudo aéreo eficaz sobre a Europa", escreveu Zelenskiy no Telegram depois de falar por telefone com o primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, e outros líderes europeus.

"A Ucrânia propôs isso há muito tempo. Há decisões concretas sobre isso. Devemos reagir juntos a todos os desafios atuais e estar preparados para possíveis ameaças a todos os europeus no futuro."