Autoridades dos EUA encontram rifle e divulgam fotos na busca pelo assassino de Charlie Kirk

O FBI e as autoridades estaduais disseram que o assassino chegou ao campus alguns minutos antes do início do evento, um debate liderado por Kirk intitulado "Prove que estou errado" ao ar livre diante de cerca de 3.000 pessoas na Utah Valley University em Orem, Utah, cerca de 65 km ao sul de Salt Lake City.

Vídeos de câmeras de segurança mostram uma pessoa subindo escadas para chegar a um telhado antes de atirar em Kirk, disseram as autoridades em uma coletiva de imprensa. Kirk, um defensor ferrenho dos direitos das armas, estava respondendo a uma pergunta da plateia sobre tiroteios em massa quando a bala atingiu seu pescoço. As pessoas na plateia fugiram em pânico.

O atirador pulou do telhado e fugiu para um bairro vizinho, disse Robert Bohls, agente especial do FBI responsável, aos repórteres.

Os investigadores encontraram um rifle de "alta potência e ferrolho" em uma área arborizada próxima e estavam examinando-o juntamente com impressões palmares e pegadas em busca de pistas. Nesta quinta-feira, com as aulas canceladas, o telhado do prédio no campus, que antes era deserto, e os bosques próximos foram cobertos com fita amarela enquanto os investigadores procuravam evidências.

O atirador parece ter idade universitária e "se misturou bem" no campus, disse aos repórteres o comissário de Segurança Pública de Utah, Beau Mason.

O atirador não foi identificado publicamente, mas o FBI divulgou imagens granuladas, aparentemente tiradas de câmeras de segurança, mostrando uma "pessoa de interesse" usando uma blusa preta, óculos escuros pretos e um boné de beisebol escuro. A blusa parece ter a imagem de uma águia careca voando sobre uma bandeira dos EUA.