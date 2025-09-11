Defesa de Bolsonaro diz que recebe condenação com "profunda discordância e indignação"

BRASÍLIA (Reuters) - A defesa de Jair Bolsonaro afirmou que recebe a condenação do ex-presidente no Supremo tribunal Federal (STF) por cinco crimes relacionados a uma tentativa de golpe de Estado "com respeito", mas também com "profunda discordância e indignação".

A equipe de defesa do ex-presidente reiterou a posição defendida perante o tribunal de que ele não atentou contra o Estado Democrático ou participou de qualquer plano, além de não ter participado dos atos de 8 de janeiro de 2023.

"A defesa entende que as penas fixadas são absurdamente excessivas e desproporcionais e, após analisar os termos do acórdão, ajuizará os recursos cabíveis, inclusive no âmbito internacional", diz nota assinada pelos advogados de defesa Celso Vilardi e Paulo Amador da Cunha Bueno.