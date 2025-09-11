Embaixador britânico nos EUA é demitido por ligações com Epstein

A divulgação da sugestão de Mandelson, de que a primeira condenação de Epstein foi injusta e deveria ser contestada, era "nova informação", disse o ministério, acrescentando que Starmer havia pedido sua remoção.

Na quarta-feira, Mandelson disse que se arrependia profundamente de ter conhecido Epstein e que manteve a associação "por muito mais tempo do que deveria", sugerindo que acreditou nas mentiras de um "mentiroso criminoso carismático".

Morreu na prisão em 2019, Epstein tinha entre seus amigos príncipes e a elite política, muitos dos quais foram desde então manchados pela associação. O príncipe Andrew, do Reino Unido, irmão mais novo do rei Charles, foi afastado de seus deveres reais oficiais devido aos laços com Epstein. Ele nega qualquer irregularidade.

A declaração de Mandelson pareceu inicialmente satisfazer o primeiro-ministro. Starmer havia elogiado Mandelson, o primeiro nomeado político para o cargo em quase meio século, por seus esforços para garantir um acordo comercial com os Estados Unidos.

Mas depois de ser forçado a deixar o gabinete duas vezes sob o comando de Blair, Mandelson não era estranho à controvérsia. Ele foi fotografado de férias com Epstein, um dos vários amigos ou antigos amigos de Mandelson, o que levantou questões sobre o julgamento do ex-embaixador.

Em 2008, foi revelado que Mandelson havia passado um tempo em um iate pertencente ao empresário russo Oleg Deripaska, que agora está sob sanções devido à guerra da Rússia na Ucrânia. Mandelson negou ter concedido favores ao empresário russo enquanto era comissário europeu de comércio.