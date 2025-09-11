EUA ameaçam tomar medidas contra estrangeiros que elogiem assassinato de Kirk

Landau não entrou em detalhes sobre a ação.

Alguns usuários responderam à publicação de Landau com capturas de tela de perfis e publicações, embora não tenha ficado claro se as contas sinalizadas por eles eram de portadores de visto norte-americano.

O número dois do Departamento de Estado respondeu a alguns desses comentários, dizendo que iria instruir os funcionários consulares a monitorar os comentários na publicação, que até a tarde desta quinta-feira tinha mais de 2.000 respostas.

Questionado sobre a publicação de Landau, um porta-voz do Departamento de Estado disse que "este governo não acredita que os Estados Unidos devam conceder vistos a pessoas cuja presença em nosso país não esteja alinhada com os interesses de segurança nacional dos EUA".

Ele não respondeu, no entanto, às perguntas sobre se alguém havia sido identificado para ter o visto revogado ou como os funcionários consulares avaliariam as pessoas indicadas em resposta à publicação de Landau.

Kirk, um autor de 31 anos, apresentador de podcast e aliado próximo do presidente dos EUA, Donald Trump, ajudou a construir o apoio do Partido Republicano entre os eleitores mais jovens.