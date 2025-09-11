Hamas diz que ataque contra líderes em Doha não mudará demandas de cessar-fogo em Gaza

"No momento do ataque terrorista, a delegação de negociação estava discutindo sua resposta à proposta", disse ele.

O Catar tem sido anfitrião e mediador nas negociações que visam garantir um cessar-fogo na guerra de Gaza.

Barhoum reafirmou as principais exigências do Hamas: um cessar-fogo total, a retirada das forças israelenses de Gaza, uma troca real de prisioneiros por reféns, ajuda humanitária e reconstrução do enclave.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, está pressionando por um acordo do tipo "tudo ou nada", que permitiria a libertação de todos os reféns de uma só vez e a rendição do Hamas.

O Hamas disse que cinco de seus membros foram mortos no ataque, incluindo o filho do chefe exilado do Hamas para Gaza e principal negociador, Khalil al-Hayya.

O ataque a Doha atraiu a condenação de potências regionais, incluindo a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, bem como a União Europeia, e corre o risco de inviabilizar os esforços apoiados pelos EUA para intermediar uma trégua e pôr fim ao conflito de quase dois anos.