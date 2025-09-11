Lula diz não temer novas sanções dos EUA após condenação de Bolsonaro

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira que não teme novas sanções ao Brasil após a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos de prisão, e que não pode tentar adivinhar qual será a reação do presidente norte-americano, Donald Trump.

Em entrevista ao canal de televisão Band, Lula afirmou ainda que está se comportando "com muito cuidado e muita sutileza democrática", mas que o governo brasileiro adotará as medidas de reciprocidade se acreditar ser necessário.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu)