Lula diz que se Fux não quer provas de que Bolsonaro tentou golpe é problema dele, segundo Band

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que há um extenso conjunto de provas de que o ex-presidente Jair Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado no país e que é um problema do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), se ele não quiser considerá-las, informou a TV Band.

"Primeiro, o Bolsonaro tentou dar um golpe neste país. Ele tentou dar um golpe. Tem dezenas e centenas de provas, de atos, de falas, de discursos, de material por escrito", disse Lula, em trecho de entrevista ao Jornal da Band divulgado nesta quinta-feira.

Ele também teria dito, segundo a Band, que "se Fux não quiser as provas, é um problema dele". A íntegra da entrevista vai ao ar na noite desta quinta-feira.