Norte-americanos estão apreensivos com medidas de Trump para expandir poder presidencial, aponta pesquisa Reuters/Ipsos

"O presidente Trump não convenceu a maioria dos norte-americanos de que há uma emergência neste país que exige uma grande expansão do poder presidencial para ser resolvida", disse David Hopkins, cientista político do Boston College.

Nas últimas semanas, o governo de Trump assumiu o controle do departamento de polícia de Washington, D.C., e enviou tropas da Guarda Nacional para a cidade, alegando que a criminalidade está fora de controle. Ele também discutiu o envio de tropas para Chicago e Nova Orleans.

Em relação ao crime, apenas 32% dos norte-americanos disseram que se sentiriam mais seguros com o envio de soldados armados para as grandes cidades de seus Estados, segundo a pesquisa. Cerca de 62% dos correligionários republicanos de Trump são favoráveis a patrulhas militares nas grandes cidades, mas apenas um em cada quatro independentes tem a mesma opinião, assim como apenas um em cada 10 democratas.

Apenas um em cada cinco entrevistados disse que frequentemente se sente inseguro por causa da alta criminalidade em sua região, e apenas um terço das pessoas em geral afirmou que evita as grandes cidades devido à criminalidade, sugerindo que a maioria dos eleitores vê a criminalidade como um fenômeno que não os afeta pessoalmente. Cerca de metade dos republicanos disseram que evitam as grandes cidades por medo de se tornarem vítimas.

"As pessoas concordam que o crime e a segurança são um problema, mas acham que o abuso de poder de Trump não resolve o problema, ele o piora", disse Jesse Ferguson, um estrategista democrata veterano.

Trump também tem se empenhado na tentativa de regular a economia dos EUA, pressionando para que o governo assuma uma participação de 10% na fabricante de chips Intel e pedindo um corte nos lucros da Nvidia, outra fabricante de chips, com suas vendas na China.