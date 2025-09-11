Pessoas mortas em ataque de barco pelos EUA não eram do Tren de Aragua, diz ministro venezuelano

(Reuters) - Nenhuma das 11 pessoas mortas em um ataque militar dos Estados Unidos a uma embarcação no Caribe na semana passada era membro da gangue venezuelana Tren de Aragua, disse o ministro do interior da Venezuela nesta quinta-feira, enquanto o país sul-americano mobilizava tropas em meio ao aumento das tensões com os Estados Unidos.

O governo do presidente dos EUA, Donald Trump, disse que o barco estava transportando narcóticos ilegais, mas forneceu poucas informações adicionais sobre o incidente, mesmo em meio a exigências de membros do Congresso dos EUA para justificar a ação.

"Eles confessaram abertamente que mataram 11 pessoas", disse o ministro do Interior e líder do partido governista, Diosdado Cabello, na televisão estatal. "Fizemos nossas investigações aqui em nosso país e há as famílias das pessoas desaparecidas que querem seus parentes e, quando perguntamos nas cidades, nenhum era do Tren de Aragua, nenhum era traficante de drogas."