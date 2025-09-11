Polícia dos EUA procura atirador que matou ativista conservador Charlie Kirk em Utah

O assassinato, capturado em detalhes em imagens que rapidamente se espalharam pela internet, ocorreu durante um evento ao meio-dia com a participação de 3.000 pessoas na Utah Valley University em Orem, Utah, cerca de 65 km ao sul de Salt Lake City.

Em um trecho, pode-se ver sangue jorrando do pescoço de Kirk imediatamente após o disparo, e ele caindo em sua cadeira.

Kirk, cofundador e presidente do grupo estudantil conservador Turning Point USA, foi declarado morto em um hospital local horas depois. Seu assassinato provocou expressões imediatas de indignação e denúncias de violência política tanto de democratas quanto de republicanos.

Cox disse que os eventos de Kirk nos campi universitários faziam parte de uma tradição de debate político aberto que é "fundamental para a formação de nosso país, para nossos direitos constitucionais mais básicos".

"Quando alguém tira a vida de uma pessoa por causa de suas ideias ou ideais, esse mesmo fundamento constitucional é ameaçado", afirmou Cox.

ERA DA VIOLÊNCIA POLÍTICA