Polônia diz que Conselho de Segurança da ONU se reunirá sobre incursões de drones

A Polônia foi apoiada por seus aliados da Otan ao abater os drones -- a primeira vez que se tem conhecimento que um membro da aliança militar disparou tiros durante a guerra da Rússia na Ucrânia.

A Rússia disse que não tinha a intenção de atingir nenhum alvo na Polônia e que não faria mais nenhum comentário sobre o incidente. Um comandante sênior da Otan afirmou que ainda não se sabe se a incursão do drone foi intencional.

Mas o incidente levantou questões sobre a preparação da Otan contra ataques de drones, alimentou as tensões com a Rússia e levou alguns líderes ocidentais a buscar novas sanções contra Moscou e questionar seu compromisso com os esforços de paz na Ucrânia.

"Essa provocação russa, como os generais e nossos soldados estão bem cientes, nada mais foi do que uma tentativa de testar nossas capacidades, nossa habilidade (na Polônia) de responder", disse o presidente polonês, Karol Nawrocki, aos soldados na quinta-feira.

"Foi uma tentativa e uma provocação para responder, para testar o mecanismo de ação dentro da aliança do Atlântico Norte, nossa prontidão para responder."

O Ministério das Relações Exteriores da Polônia afirmou que o Conselho de Segurança das Nações Unidas se reuniria a pedido de Varsóvia, mas não disse quando.