STF condena Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão, em regime inicial fechado, por tentativa de golpe de Estado e outros crimes

Para Moraes, as circunstâncias da conduta do ex-presidente, o líder da organização criminosa, são “gravemente desfavorável”. Segundo ele, Bolsonaro “instrumentalizou o aparato institucional para gerar instabilidade social e se manter no poder”.

Contudo, Bolsonaro foi beneficiado por redução da pena por já ter 70 anos, conforme prevê a legislação.

Os ministros fixaram ainda 124 dias-multa, com cada dia equivalente a dois salários mínimos.

Todos os ministros ajustaram os votos para apoiar a proposta de Moraes, exceto o ministro Luiz Fux que não votou porque ele votou pela absolvição do ex-presidente.

DELATOR

Pouco antes, o colegiado decidiu fixar a pena de dois anos de prisão em regime aberto de cumprimento de pena do delator Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, condenado no processo por cinco crimes.