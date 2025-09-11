STF condena Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado e o deixa inelegível por décadas

Pouco antes da sentença de Bolsonaro, o colegiado decidiu fixar a pena de dois anos de prisão em regime aberto de cumprimento de pena do delator Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente, condenado no processo por cinco crimes.

Os ministros entenderam que a colaboração do réu foi importante e ajudou nas investigações e efetiva para a análise do caso. Eles entenderam que o delator deverá manter os benefícios da colaboração.

O ex-ministro e ex-candidato a vice na chapa de reeleição de Bolsonaro Walter Braga Netto foi condenado a 26 anos de prisão, o ex-ministro Anderson Torres recebeu 24 anos, assim como o ex-comandante da Marinha Almir Garnier. O ex-ministro Augusto Heleno recebeu 21 anos, enquanto o ex-ministro Paulo Sérgio Nogueira foi condenado a 19 anos. O deputado federal Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), recebeu 16 anos, 1 mês e 15 dias.

Bolsonaro e os demais sete réus foram condenados pelos crimes de tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado, conforme a denúncia da Procuradoria-Geral da República.

O ex-presidente e aliados foram acusados de tramar desde meados de 2021 uma série de iniciativas para usar a estrutura do Estado para atacar e perseguir ministros do Supremo, descredibilizar o sistema eletrônico de votação e de medidas para impedir a posse ou derrubar o governo legitimamente eleito do presidente Luiz Inácio Lula da Silva -- ações que culminaram na invasão das sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023 por manifestantes bolsonaristas.

O ex-presidente, que está em prisão domiciliar, nega todas as acusações. Ele afirma que, embora tenha tido conversas sobre a possível decretação de Estado de Sítio, jamais deu qualquer ordem nesse sentido. Alega também que estava nos Estados Unidos quando aconteceram os ataques às sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023.