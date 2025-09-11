Trump ofereceu que trabalhadores coreanos detidos ficassem nos EUA, mas quase todos estão voltando para casa

O avião agora está programado para deixar os EUA mais tarde nesta quinta. Imagens de TV mostraram os trabalhadores embarcando em ônibus do lado de fora das cercas de arame farpado de um centro de detenção por volta das 2h da manhã de quinta-feira para ir ao aeroporto de Atlanta.

Ao contrário de outras deportações dos EUA, eles não foram algemados -- atendendo a uma exigência importante da Coreia do Sul, que ficou horrorizada com a operação, especialmente com o uso de veículos blindados e algemas.

Cerca de 300 sul-coreanos foram detidos na semana passada, juntamente com mais de 150 outras pessoas, no canteiro de obras na Geórgia de um projeto de US$4,3 bilhões da Hyundai Motor e da LG Energy Solution para fabricar baterias para carros elétricos.

A batida, que foi alardeada pelas autoridades de imigração dos EUA, ameaçou desestabilizar os laços em um momento em que os dois países estão tentando finalizar um acordo comercial e afugentar o investimento sul-coreano nos EUA, que Trump tanto deseja garantir.

"Nossas empresas que entraram nos EUA provavelmente estão em um estado de séria confusão", disse o presidente Lee Jae Myung em uma coletiva de imprensa na quinta-feira para marcar seus primeiros 100 dias no cargo.

Parlamentares de Seul reconheceram que pode ter havido alguma ultrapassagem dos limites de um programa de isenção de visto de 90 dias ou de um visto de negócios temporário B-1.