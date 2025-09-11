Zanin dá quarto voto e define condenação de Bolsonaro por tentativa de golpe

Bolsonaro foi condenado pelos crimes de tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

Os ministros devem discutir agora a chamada dosimetria da pena. Bolsonaro poderá pegar até 43 anos de prisão, se considerados agravantes para todos os delitos.

O ex-presidente, que está em prisão domiciliar, nega todas as acusações. Ele afirma que, embora tenha tido conversas sobre a possível decretação de Estado de Sítio, jamais deu qualquer ordem nesse sentido. Alega também que estava nos Estados Unidos quando aconteceram os ataques às sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023.